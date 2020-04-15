ИА «Ореанда-Новости». Главный врач 40-й больницы в Москве вылечился от коронавируса. Об этом в Facebook сообщил сам Денис Проценко, отметив, что выходит из режима самоизоляции.

Проценко отметил в сообщении, что сделал два теста на наличие коронавируса, и оба оказались отрицательными. Он объявил о завершении изоляции и возвращению к работе.

О заражении Дениса Проценко стало известно 31 марта. Сообщалось, что он заразился от пациентов больницы. Через несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главного врача больницы в Коммунарке протекает не в тяжёлой форме.

По последним данным в мире коронавирусом заразились свыше 1,84 миллиона человек, 117 тысяч из которых скончались. В России выявлено 21 102 случая заражения коронавирусом, 1 694 человека выздоровели, 170 умерли.