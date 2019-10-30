Об этом было заявлено генеральным конструктором системы ГЛОНАСС Сергеем Карутиным на конференции "Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии".Одним из организаторов этого мероприятия выступила Российская академия наук.По словам Карутина, ранее рассматривалась возможность установки передатчика на аппараты ГЛОНАСС, который бы излучал в направлении дальнего космоса. Однако от этой идеи специалисты отказались, потому что посчитали её нецелесообразной с экономической точки зрения.