30.10.2019, 08:59
ГЛОНАСС не станут усовершенствовать для реализации программы полётов к Луне
ИА «Ореанда-Новости»Для того, чтобы обеспечить навигационным сигналом участников полётов к Луне, в модернизации системы ГЛОНАСС нет большой необходимости. Об этом было заявлено генеральным конструктором системы ГЛОНАСС Сергеем Карутиным на конференции "Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии".
Одним из организаторов этого мероприятия выступила Российская академия наук.
По словам Карутина, ранее рассматривалась возможность установки передатчика на аппараты ГЛОНАСС, который бы излучал в направлении дальнего космоса. Однако от этой идеи специалисты отказались, потому что посчитали её нецелесообразной с экономической точки зрения.
Одним из организаторов этого мероприятия выступила Российская академия наук.
По словам Карутина, ранее рассматривалась возможность установки передатчика на аппараты ГЛОНАСС, который бы излучал в направлении дальнего космоса. Однако от этой идеи специалисты отказались, потому что посчитали её нецелесообразной с экономической точки зрения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии