ИА «Ореанда-Новости» В поручении, которое было направлено в Минздрав Вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, говорится о необходимости упростить выписку наркотических и психотропных лекарств на дому.

В соответствии с поручение, ведомство должно будет определить методические рекомендации по определению потребности в наркотических или психотропных препаратах, основываясь на приказе министерства о том, что потребность в лекарственных препаратах должна рассчитываться не от количества коек, а от реальных нуждающихся.