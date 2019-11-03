ИА «Ореанда-Новости» О неудачной оптимизации медицинской отрасли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также вице-премьер отметила, что системные изменения в здравоохранении не проводились по меньшей мере на протяжении шести десятилетий.

Многочисленные проблемы медицины, такие как нехватка квалифицированных кадров и повышение качества лечения россиян, обсуждали и на прошедшем заседании Госсовета под председательством Президента РФ. Тогда Путин сообщил, что больше 60% россиян оценивают работу первичного звена здравоохранения как неудовлетворительную.