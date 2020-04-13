13.04.2020, 13:50
Голикова рассказала о стремительном развитии COVID-19 у некоторых инфицированных коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Татьяна Голикова, вице-премьер России, заявила о стремительном развитии заболевания у некоторых бессимптомных инфицированных коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Она заявила, что страна сейчас находится на глубоком этапе развития коронавируса.
Вице-премьер указала на то, что некоторые заболевшие, не имеющие в первые дни никаких симптомов, или те, у кого ничтожные симптомы: насморк, небольшой кашель и немного не комфортное дыхание, становятся тяжёло больными и вскоре попадают в медицинские учреждения. По её словам, в некоторых случаях они могут даже оказаться в реанимации, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Она заявила, что страна сейчас находится на глубоком этапе развития коронавируса.
Вице-премьер указала на то, что некоторые заболевшие, не имеющие в первые дни никаких симптомов, или те, у кого ничтожные симптомы: насморк, небольшой кашель и немного не комфортное дыхание, становятся тяжёло больными и вскоре попадают в медицинские учреждения. По её словам, в некоторых случаях они могут даже оказаться в реанимации, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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