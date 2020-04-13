ИА «Ореанда-Новости». Татьяна Голикова, вице-премьер России, заявила о стремительном развитии заболевания у некоторых бессимптомных инфицированных коронавирусом, сообщает РИА Новости. 

Она заявила, что страна сейчас находится на глубоком этапе развития коронавируса. 

Вице-премьер указала на то, что некоторые заболевшие, не имеющие в первые дни никаких симптомов, или те, у кого ничтожные симптомы: насморк, небольшой кашель и немного не комфортное дыхание, становятся тяжёло больными и вскоре попадают в медицинские учреждения. По её словам, в некоторых случаях они могут даже оказаться в реанимации, заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".