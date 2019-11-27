Голикова назвала демографию очень сложным процессом и отметила, что отдача от мер не наступает сразу же. По её мнению, в данном случае важна работа с общественным мнением.Голиковой был заявлено, что в 2019 году будет в правительстве просмотрено, какие меры сработали и какие нет, после чего можно будет внести предложения связанных с рождаемостью и демографией дополнительных мер. Об этом политик заявила "Первому каналу".