27.11.2019, 07:56
Голикова сказала о том, что возможна корректировка мер по демографии
ИА «Ореанда-Новости». Татьяной Голиковой, работающей на должности вице-премьера РФ, было заявлено, что связанные с рождаемостью меры и меры по демографии в Росии могут быть скорректированы.
Голикова назвала демографию очень сложным процессом и отметила, что отдача от мер не наступает сразу же. По её мнению, в данном случае важна работа с общественным мнением.
Голиковой был заявлено, что в 2019 году будет в правительстве просмотрено, какие меры сработали и какие нет, после чего можно будет внести предложения связанных с рождаемостью и демографией дополнительных мер. Об этом политик заявила "Первому каналу".
Голикова назвала демографию очень сложным процессом и отметила, что отдача от мер не наступает сразу же. По её мнению, в данном случае важна работа с общественным мнением.
Голиковой был заявлено, что в 2019 году будет в правительстве просмотрено, какие меры сработали и какие нет, после чего можно будет внести предложения связанных с рождаемостью и демографией дополнительных мер. Об этом политик заявила "Первому каналу".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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