11.02.2020, 16:31
Голодец получит пост зампреда правления Сбербанка
ИА «Ореанда-Новости». Бывший вице-премьер России Ольга Голодец после согласования кандидатуры с Центробанком станет зампредом правления Сбербанка, пишет «Интерфакс».
О назначении Голодец рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что было принято решение о создании медицинской платформы, которую Голодец и будет курировать.
Напомним, Голодец в правительстве Дмитрия Медведева занималась вопросами культуры, спорта и туризма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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