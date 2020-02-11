ИА «Ореанда-Новости». Бывший вице-премьер России Ольга Голодец после согласования кандидатуры с Центробанком станет зампредом правления Сбербанка, пишет «Интерфакс».



О назначении Голодец рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что было принято решение о создании медицинской платформы, которую Голодец и будет курировать.



Напомним, Голодец в правительстве Дмитрия Медведева занималась вопросами культуры, спорта и туризма.