



Советский лидер указал на возможную войну между Россией и Соединёнными Штатами Америки. По его словам, если две страны не придут к доверительным отношениям, то новые военные действия - это вопрос времени.По мнению Горбачёва, такие отношения последний раз были между Россией и США после окончания холодной войны. Также президент СССР указал, что России пора отказаться от изоляции относительно проблем Запада.