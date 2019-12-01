01.12.2019, 21:58
Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны, которая сможет разрушить всю цивилизацию, сообщает издательство «Лента.RU».
Советский лидер указал на возможную войну между Россией и Соединёнными Штатами Америки. По его словам, если две страны не придут к доверительным отношениям, то новые военные действия - это вопрос времени. Лидеры стран должны отказаться от изобретения и применения ядерного оружия. Иначе ситуация обострится и приведёт к разрушительным последствиям.
По мнению Горбачёва, такие отношения последний раз были между Россией и США после окончания холодной войны. Также президент СССР указал, что России пора отказаться от изоляции относительно проблем Запада.
Советский лидер указал на возможную войну между Россией и Соединёнными Штатами Америки. По его словам, если две страны не придут к доверительным отношениям, то новые военные действия - это вопрос времени. Лидеры стран должны отказаться от изобретения и применения ядерного оружия. Иначе ситуация обострится и приведёт к разрушительным последствиям.
По мнению Горбачёва, такие отношения последний раз были между Россией и США после окончания холодной войны. Также президент СССР указал, что России пора отказаться от изоляции относительно проблем Запада.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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