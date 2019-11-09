ИА «Ореанда-Новости». Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев объяснил, кто стал виновником распада страны, пишет РИА Новости.



Горбачев отметил, что в развале СССР виноваты те, кто стал организатором августовского путча в 1991 году.



При этом экс-президент отметил, что знал о возможных рисках перестройки, руководство страны понимало, что нужно серьёзные перемены.



Горбачев отметил, что не жалеет о перестройке, но понимает, что было допущено много ошибок. Он также добавил, что хотел бы, чтобы Россия никогда не вернулась к тоталитарной системе.