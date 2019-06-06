ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что он действительно находится в больнице.

Об этом он заявил в эфире НСН. По словам экс-главы СССР, его болезнь тянется уже давно. Он подтвердил, что ему «довольно тяжело». Однако, по словам Горбачёва, он ещё не увидел «свет в конце тоннеля». В конце апреля сообщалось, что Горбачёв попал в больницу, тогда эту информацию опровергли в «Горбачев-фонде». При этом, 9 мая на параде Победы на Красной площади Горбачёв присутствовал.