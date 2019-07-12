ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев предложил обсудить вопрос об использовании изъятых продуктов питания вместо их уничтожения в тех случаях, когда они пригодны в пищу.

Вице-премьер заметил, что он считает в принципе неправильной практикой уничтожение таких продуктов. «Другое дело – их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы», – сказал Гордеев, комментируя предложение сотрудников Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодной в пищу продукции.

Инициатива была выдвинута в июне 2019 года. Об её поддержке уже заявили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, который предложил не только запретить уничтожение пригодных для употребления продуктов, но и ликвидировать препятствия для передачи продовольствия с истекающим сроком годности на благотворительные цели.