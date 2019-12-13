ИА «Ореанда-Новости». Госдума намерена учредить собственную медаль, которая будет присуждаться россиянам за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма, пишет «Интерфакс».



Отмечается также, что медаль смогут получить и иностранные граждане – за укрепление связей с Россией или межпарламентское сотрудничество.



На медали будет изображено здание Госдумы на лицевой стороне, а на обратной – Таврический дворец, в котором Дума заседала в 1906 году. Получить награду смогут не более пяти человек в год.