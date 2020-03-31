ИА «Ореанда-Новости». Госдума приняла законопроект, который изменит правила обязательного техосмотра. Инициатива изменит частоту прохождения техосмотра.

Так, автомобили старше 10 лет должны будут проходить техосмотр ежегодно. Раньше ежегодный техосмотр распространялся на машины, старше 7 лет.

Кроме того, легковые автомобили младше четырёх лет освобождаются от техосмотра. Те машины, чей «возраст» входит в группу от 4 до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года. До принятия данного закона проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от 3 до 7 лет.

В декабре 2019 года в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий отмену техосмотра. Депутаты, предложившие его, указали, что смертность в ДТП зависит от качества дорог, а процедура техосмотра является формальностью. Предложение было отклонено.