12.12.2019, 23:31
Госдума не одобрила отмену транспортного налога
ИА «Ореанда-Новости». Госдума не одобрила отмену транспортного налога. Парламентарий проголосовал против подобного нововведения.
Летом 2018 года в Государственную думу России был внесён законопроект, который полностью отменял транспортный налог. Обсуждение этого вопроса начало проводиться ещё раньше: с 2011 года. Депутаты отказались от подобных новшеств, так как считают, что отмена налога на транспорт сильно уменьшит поступление денежных средств в региональные бюджеты.
Авторы законопроекта указывали, что поступления от транспортного налога можно заменить повышением акцизов на топлива. Нововведение позволило бы справедливо взыскивать деньги с автовладельцев, которые часто пользуются личными машинами, с теми, кто не использует транспорт зимой. Но депутаты Госдумы указали, что повышение акцизов на нефтепродукты приведёт к увеличению стоимости всей продукции, работ или услуг.
Летом 2018 года в Государственную думу России был внесён законопроект, который полностью отменял транспортный налог. Обсуждение этого вопроса начало проводиться ещё раньше: с 2011 года. Депутаты отказались от подобных новшеств, так как считают, что отмена налога на транспорт сильно уменьшит поступление денежных средств в региональные бюджеты.
Авторы законопроекта указывали, что поступления от транспортного налога можно заменить повышением акцизов на топлива. Нововведение позволило бы справедливо взыскивать деньги с автовладельцев, которые часто пользуются личными машинами, с теми, кто не использует транспорт зимой. Но депутаты Госдумы указали, что повышение акцизов на нефтепродукты приведёт к увеличению стоимости всей продукции, работ или услуг.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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