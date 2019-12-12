Летом 2018 года в Государственную думу России был внесён законопроект, который полностью отменял транспортный налог. Обсуждение этого вопроса начало проводиться ещё раньше: с 2011 года.Авторы законопроекта указывали, что поступления от транспортного налога можно заменить повышением акцизов на топлива. Нововведение позволило бы справедливо взыскивать деньги с автовладельцев, которые часто пользуются личными машинами, с теми, кто не использует транспорт зимой.