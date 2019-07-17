ИА "Ореанда-Новости" Депутаты Государственной Думы Российской Федерации одобрили законопроект, согласно которому на территории Крайнего Севера запланировано строительство платных дорог.

Стоит отметить, что ранее депутаты приняли соответствующий законопроект в рамках первого чтения. В тексте документа под названием «Об автодорогах и дорожной деятельности» подчёркивается, что строительство автомобильных дорог в районах Крайнего Севера для того, чтобы соединять отдалённые и труднодоступные населённые пункты этого региона, - занятие довольно затратное. Даже долгосрочный период строительства не является выходом из сложившейся ситуации. Их строительство и эксплуатация влечёт за собой огромные суммы денег. Депутатами Госдумы России было принято решение строить платные дороги для автомобилей. По словам авторов законопроекта, такой вариант способствует привлечению частного капитала, благодаря которому транспортная инфраструктура региона сможет развиваться быстрыми темпами.

Документ был отправлен на доработку. В обновлённой версии законопроекта основная поправка заключалась в том, что взимать плату за проезд по автомобильным дорогам Крайнего Севера можно будет теперь не только по новым дорогам, но и по действующим. Трассы и мосты, ремонт которых состоялся на частные деньги, согласно законопроекту, будут платными. Такую поправку думским депутатам порекомендовал комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту.

Стоит подчеркнуть, что плату за проезд по дорогам Крайнего Севера будут взимать с водителей грузовиков. Легковые автомобили и мотоциклы могут перемещаться по трассам бесплатно.