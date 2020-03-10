10.03.2020, 16:33
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об изменении Конституции
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию, пишет «Интерфакс».
Ранее спикер Думы Вячеслав Володин рассказал, что ко второму чтению поступило около 390 поправок в Основной закон.
В основном поправки были подготовлены специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели и эксперты. Но также значительную часть поправок внёс в Госдуму и глава государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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