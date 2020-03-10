ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Ранее спикер Думы Вячеслав Володин рассказал, что ко второму чтению поступило около 390 поправок в Основной закон.



В основном поправки были подготовлены специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели и эксперты. Но также значительную часть поправок внёс в Госдуму и глава государства.