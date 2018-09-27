ИА «Ореанда-Новости». 27 сентября Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы. Согласно этому закону, возраст выхода на пенсию у женщин увеличится до 60 лет, у мужчин до 65 лет.



Документ пенсионной реформы депутаты приняли с учётом президентских поправок и предложений от партии «Единая Россия», призванных смягчить изначальные предложения правительства. Поправки рассмотрели накануне, 26 сентября, во время второго чтения документа.

Голосование было открытым. За принятие закона высказались 332 депутата, 83 выступили против.

В ближайшее время, 3 сентября, поправки в пенсионное законодательство может рассмотреть Совет Федерации, сообщили в верхней палате парламента.

Напомним, Дмитрий Медведев сообщал, что деньги, которые высвободятся после принятия мер по повышению пенсионного возраста, пойдут на обеспечение роста пенсий. С его слов, уже с января 2019 года пенсионная реформа позволит начать увеличить пенсии на тысячу рублей в год. По прогнозам правительства, к 2024 году пенсия будет составлять 20 тысяч рублей.

Первое чтение проекта по изменению пенсионного законодательства состоялось в июле, тогда документ предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию у мужчин до 65 лет, женщин – 63 лет.

Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд послабляющих мер. В частности, возраст выхода на пенсию он предложил сделать не 63, а 60 лет. Президентские поправки также предполагают, что многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повысят, а за увольнение перед пенсией вводится уголовная ответственность.

Приняты и предложения «Единой России», они посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин. При этом предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого накопительная часть составляет менее 5% от всей пенсии, так и срочные выплаты.