ИА «Ореанда-Новости». Госдума не будет отзывать своё обращение к российскому правительству с предложением ввести экономические меры в связи с антироссийскими провокациями в Грузии, пишет «Интерфакс».



Такое заявление сделал глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он отметил, что Дума выступила с таким предложением не только потому, что Грузия враждебно настроена против Владимира Путина, и но против всех россиян.



Примечательно, что ранее Путин заявил, что не поддерживает введение ограничительные мер против Грузии. Он отметил, что не будет вводить санкции из уважения к грузинскому народу.