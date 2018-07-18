Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который вносит правки в действующий закон о проведении митингов. Теперь за нарушение ряда требований устанавливаются штрафы до ста тысяч рублей. К такому административному наказанию могут привлечь за не проведение уже согласованного с властями митинга или при отсутствии цели проведении массового мероприятия в уведомлении.

Во вторник 17 июля состоялось пленарное заседание Госдумы, где рассматривался законопроект. Инициаторами данных правок в законодательство о проведении массовых мероприятий были Алёна Аршинова, Александр Грибов и Дмитрий Вяткин – депутаты «Единой России». Законопроект выдвинули в мае текущего года. Депутаты Госдумы поддержали предложенные авторами изменения.

Правки предусматривают административную ответственность, если уведомление о проведении митинга или другого массового мероприятия не содержит цели проведения. Также штрафом накажут в случае несоблюдения сроков уведомления властей о мероприятии или в случае, когда проведение массового мероприятия уже одобрили, а оно не было проведено. Уведомить администрацию города об отмене митинга необходимо не позже, чем за день до его проведения.

Случаи, когда граждане злоупотребляют правом на проведение митингов участились. Со слов инициаторов законопроекта, в декабре 2017 года один граждан подал 660 заявок на проведение мероприятий в Санкт-Петербурге в выходной день. Согласно уведомлениям, его мероприятия должны были начинаться каждую новую минуту. Проводить гражданин их не стал, хотя все мероприятия были одобрены администрацией города. Около 11 часов власти были обязаны обеспечивать должную безопасность – присутствие бригад скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов в данном месте.

Административная ответственность в таких случаях, согласно документу, будет подразумевать наложение штрафов: для граждан от пяти до 25 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей, и юрлиц – до 100 тысяч рублей.



