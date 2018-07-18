В первом чтении депутаты Госдумы одобрили законопроект, который даёт возможность жителям России на один день взять выходной, который будет оплачен, как обычный рабочий день. Однако доступно это только с целью прохождения диспансеризации и право даётся не больше одного раза в три года. Информацию об этом решении депутатов сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроект не сенсационный для россиян, о нём заговорили ещё в феврале 2016 года. Инициатором тогда выступали представители партии «Единая Россия» Андрей Исаев и Николай Герасименко. Однако в начале июля текущего года похожее предложение вынес председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сейчас законопроект в первом чтении был одобрен нижней палатой парламента, однако сообщается, что ко второму чтению законопроекта возможна поправка – давать будут не один, а сразу два дополнительных выходных.



Для выхода на такой выходной работнику нужно будет написать письменное заявление в день прохождения врачей, затем его отпустят с работы. На диспансеризацию будет отводиться время, которое соответствует одному полному рабочему дню. При этом за человеком сохраняются место работы (и должность) и средний заработок (по данному месту работы).

Такой законопроект увеличит количество людей, которые станут проходить диспансеризацию. Ведь в данный момент большинство россиян пренебрегают диспансеризацией, потому что необходимо брать выходной день за собственный счёт. Сейчас по законодательству регулярная и обязательная диспансеризация проводится для сотрудников, работающих на опасных производствах.

В мае президент России Владимир Путин указал властям предпринять всё возможное и необходимое, чтобы смертность трудоспособного населения в стране снизилась, а также сократилась заболеваемость онкологическими и сердечно-сосудистыми болезнями.



