ИА «Ореанда-Новости». Комитет Госдумы попросил Генпрокуратуру РФ проверить исполнение норм по приютам для животных.

Комитет Госдумы по экологии и охране направил в Генеральную прокуратуру России письмо, в котором попросил ведомство проверить исполнение в регионах норм по созданию приютов для животных. Об этом рассказал глава комитета Владимир Бурматов.

С начала этого года в законодательстве произошли изменения. Так, вступили в силу нормы федерального закона, который контролирует обращение с животными без хозяев, а также регулирует деятельность приютов.

Бурматов пояснил, что необходимо проверить готовность регионов к исполнению положений данного федерального закона. Это противоречит методам гуманного обращения с бездомными животными.