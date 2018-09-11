ИА «Ореанда-Новости». Комитет Государственной думы по финансовому рынку разрабатывает поправки в российское законодательство, согласно которым, россиянам запретят брать много кредитов – на погашение можно будет отдавать не более 50 процентов от совокупного дохода семьи. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на слова председатель комитета Анатолия Аксакова.



Кредитную нагрузку жителей России в Госдуме предлагают ограничить, если на погашение долга будет уходить более 50 процентов от семейного дохода, микрофинансовые организации просто не дадут кредит такой семье – им будет запрещено это делать на законодательном уровне. Такая инициатива разрабатывается с целью защитить россиян от излишнего кредитования. Однако эксперты отмечают, что те граждане, чья долговая нагрузка окажется выше, могут пойти к «чёрным кредиторам».

Со слов председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, доработать законопроект намерены уже осенью, изменения коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Отмечается, что выбор отметки 50 процентов не упал с неба, а обусловлен мировой практикой.

Центрбанк также подтвердил, что разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, однако не уточнили, какой уровень нагрузки в ЦБ считают приемлемым.

В пресс-службе регулятора отметили, что это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения».

В Национальном бюро кредитных историй ранее сообщали, что количество россиян с экстремальными кредитами, когда на погашение ежемесячного долга уходит половина месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Таких заёмщиков сейчас не более 12,5 процентов.

Ключевую роль в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент.

Отмечается, что сейчас в среднем россияне тратят на выплату кредита 40 процентов дохода. Комфортный уровень нагрузки — до 35–40 процентов от дохода семьи, приемлемый — до 50 процентов. Так считает вице-президент СМП-банка Роман Цивинюк.