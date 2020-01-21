ИА «Ореанда-Новости». Госдума досрочно прекратила полномочия депутат от фракции КПРФ Михаила Авдеева, пишет РИА Новости.



Авдеев был первым зампредом комитета Думы по транспорту и строительству. Решение о прекращении полномочий было принято на основании его заявления, которое он написал 10 декабря.



СМИ пишут, что теперь скорее всего что мандат Авдеева перейдёт к экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинин.