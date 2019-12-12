ИА «Ореанда-Новости». Государственная дума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда.

В Госдуме одобрили закон, который повышает МРОТ на 7,5%. Документ был внесён правительством, после чего прошёл проверки и тщательное изучение.

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Подчёркивается, что данное повышение будет стоить бюджету 20,9 миллиарда рублей. Оно должно поднять зарплаты свыше 3 миллионов граждан России.

Причём рост МРОТ будет зависеть от районного коэффициента. Так, южные районы получат надбавку в 850 рублей, тогда как Чукотка может рассчитывать на 2,55 тысячи рублей.

Зарплаты госслужащих также поднимутся вверх. На повышение оплаты труда служащих федерального уровня будет затрачено 5,8 миллиардов рублей, на увеличение зарплаты субъектного уровня – 15,1 миллиарда рублей.