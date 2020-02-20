ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме был принят закон, который расширяет программу материнского капитала.

Госдума приняла законопроект, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина, которые были озвучены в обращении Федеральному собранию.

Так, программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Закон предусматривает увеличение размера выплат, ежегодную индексацию, а также возможность получить материнский капитал при появлении в семье первого ребёнка. Семьи, в которых родился или был усыновлён первенец, получат 466 тысяч 617 рублей.

Отмечается, что выплата будет увеличиваться для последующих детей. Семьи, в которых появится второй и последующие дети, смогут получить 616 тысяч 617 рублей.