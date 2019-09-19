19.09.2019, 16:41
Госдума приняла закон об акцизе на электронные сигареты
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли законопроект Минфина о введении акциза на устройства нагревания табака, такие, как IQOS, GLO, а также на многоразовые электронные сигареты.
Ранее под акциз попадали только одноразовые электронные сигареты и жидкости для них, если они содержат жидкий никотин в объёме от 0,1 мг/мл. С нового года акцизом будут облагать все электронные сигареты.
Размер акциза составит 50 рублей за штуку в 2020 году, в 2021 – 52 рубля. Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за 1 мл, в 2021 году - 14 рублей, в 2022 году - 15 рублей за 1 мл.
Ранее под акциз попадали только одноразовые электронные сигареты и жидкости для них, если они содержат жидкий никотин в объёме от 0,1 мг/мл. С нового года акцизом будут облагать все электронные сигареты.
Размер акциза составит 50 рублей за штуку в 2020 году, в 2021 – 52 рубля. Акциз на жидкость для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за 1 мл, в 2021 году - 14 рублей, в 2022 году - 15 рублей за 1 мл.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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