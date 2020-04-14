ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме был принят закон о корректировке даты окончания Второй мировой войны.

На пленарном заседании во вторник, 14 апреля, Госдума приняла закон, который вносит изменения в Федеральный закон №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». В соответствии с поправками устанавливается новый день воинской славы России – «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945)». Одновременно из документов исключается действующая памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945)».

По мнению авторов инициативы главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, депутата Георгия Карлова и сенатора Григория Карасина и Михаила Козлова, «формулировка «3 сентября – День окончания Второй мировой войны» символизирует переход от состояния войны к миру». Владимир Шаманов подчеркнул, что поправки должны сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне.