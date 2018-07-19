ИА «Ореанда-Новости». 18 июля Госдума приняла решение продлить ещё на несколько дней сроки принятия поправок в законопроект по изменению пенсионного законодательства в стране. Обсуждение поправок продлится с 18 августа и до 24 сентября. Об этом рассказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы во время пленарного заседания нижней палаты парламента в четверг 19 июля.



Ранее планировалось, что комитет по труду и соцполитики примет поправки до 19 августа ко второму чтению законопроекта. До этого времени комитету необходимо доработать документ. Однако Ярослав Нилов, глава комитета, пояснил, что по регламенту, после принятия в первом чтении, проект необходимо направить в регионы. Регионы имеют право обсудить его и внести свои правки, на это отводится месяц, но при необходимости, срок возможно увеличить.

Ещё ранее Александр Жуков, первый вице-спикер в Госдуме сообщал, что окончательное чтение проект по изменению пенсионного возраста пройдёт не раньше, чем осенью.

В первом чтении рассматривается концепция документа, после вносятся правки, которые подразумевают зафиксированные инициативы по доработке законопроекта.

Напомним, в планах правительства увеличить сроки выхода на пенсию россиян с 2019 года. Оно будет проходить поэтапно. Так к 2028 году предполагается, что мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 – в 63 года. Сейчас этот возраст выхода на пенсию по законодательству составляет 60 и 55 лет соответственно.



Министр Труда Максим Топилин считает, что это положительно скажется на рынке труда, так как в настоящее время существует дефицит рабочей силы. А данный момент, по мнению чиновника, идеален для того, чтобы повысить пенсионный возраст. Этому способствует экономическая и демографическая ситуация. Повышение пенсий, со слов Топилина, станет «позитивным влиянием».

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь заявил, что это будет способствовать улучшению экономической ситуации в стране и повысит уровень жизни россиян. Законопроект направлен на повышение реальных пенсий, а заработанные на этом средства уйдут в социальные сферы, в частности в здравоохранение.