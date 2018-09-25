ИА «Ореанда-Новости». Во вторник, на пленарном заседании Государственной думе депутаты в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект, разрешающий многодетным родителям выбирать удобное время для отпуска.



В Госдуме родителям с тремя и более детьми предоставили приоритет на выбор даты отпуска. Этот законопроект был внесен в Государственную думу Тамарой Плетнёвой, главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Будет дополнен Трудовой кодекс России положением, в соответствии с которым работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.

Автор проекта Тамара Плетнёва считает, что введение такой возможности даст многодетным семьям более активно участвовать в воспитании детей.

Это нововведение «с большей вероятностью позволит совместить время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полноценного отдыха», говорится в документе.

Эти поправки в Трудовом кодексе являются социальной инициативой, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее, заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

А зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что существуют категории граждан, к желаниям которых работодатель должен прислушиваться.

К этим категориям он отнёс инвалидов и ветеранов войны, работников в возрасте до 18 лет, почетных доноров и другие категории.

«Сегодня в этот перечень добавились и многодетные родители. Такая норма существовала ещё со времён СССР, и это хорошая, правильная норма. Теперь она есть в современном российском законодательстве. Это значит, что у многодетных родителей появилась прекрасная возможность совмещать отпуска, чтобы провести отпуск всей семьей», — сказал Леонид Огуль.

Ранее мы сообщали, что в третьем окончательном чтении депутаты приняли президентский проект об уголовном наказании в случае отказа в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. Это значит, что работодателей накажут, если они не возьмут на работу человека предпенсионного возраста или уволят его необоснованно. Возраст, который считается предпенсионным: период до пяти лет перед выходом на пенсию.