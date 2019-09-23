Оказывается, ни один законодательный документ не содержит такого термина как «врачебная ошибка».

По информации, опубликованной на официальном сайте комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья, народные избранники приняли решение создать рабочую группу по правовой защите российских медиков. Отсутствие термина «врачебная ошибка» в документах, регулирующих отношения между пациентами и врачами, приводит к тому, что в этой области возникает много проблем. Зачастую стороны не могут дать точное определение, что приводит к различной трактовке одних и тех же понятий. В информации также говорится, что медицинские работники не должны нести уголовное наказание в случае осложнения состояния здоровья у пациентов. В планах инициаторов созыва рабочей группы - ответственность за пациентов необходимо застраховать.

В прошлый четверг, 20 сентября, состоялся круглый стол комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. В рамках его проведения специалисты озвучили собственную точку зрения. В результате было принято решение создать рабочую группу для более детального обсуждения этого вопроса. Решение проблемы правовой защиты медицинских специалистов планируют предоставить в ближайшем будущем.

Напомним, что за прошлый год было возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел, которые связаны с «врачебными ошибками». Это практически на двадцать пять процентов больше, чем в 2017 году. По сведениям Следственного комитета Российской Федерации, чаще всего заводили уголовные дела на хирургов, анестезиологов и акушеров-гинекологов.