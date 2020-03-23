ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесён законопроект, который предлагает с этого года проводить выборы всех уровней с использованием интернета, пишут «Известия».



Отмечается, что голосование в сети будет проходить одновременно с традиционным. Граждане смогут сами выбирать удобную для них форму голосования. Пока речь идёт только о внедрении такой методики в Москве.



Госдума рассмотрит законопроект в апреле. Однако эксперты отмечают, что механизмы контроля интернет-выборов ещё предстоит настроить.