ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы РФ приняли в окончательном чтении федеральный закон, предусматривающий обязательную предустановку программ российских разработчиков на компьютеры, смартфоны и смарт-телевизоры. Документ начнёт действовать 1 июля 2020 года.

Список устройств и программ, подпадающих под действие закона, будет составлен правительством России. «Граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ», – сказано в сообщении парламента. В нём также указано, что нововведение будет способствовать продвижению отечественного программного обеспечения на рынке информационных технологий.

Законопроект был подготовлен группой парламентариев во главе с председателем комитета по экономической политике, членом Либерально-демократической партии России Сергеем Жигаревым.