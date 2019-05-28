ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсельхозом постановление, в соответствии с которым запрещено приобретение иностранных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Справка к постановлению указывает на необходимость содействия развитию российского виноградарства и виноделия. В ней также подчёркивается, что запрет распространяется исключительно на государственные закупки, но отнюдь не на коммерческий оборот импортных вин.

Летом 2016 года аналогичный правительственный акт ввёл запрет в отношении закупок импортных мясных, рыбных, молочных продуктов, соли, сахара и других.