28.05.2019, 09:59
Государственным учреждениям запретили покупать иностранное вино
ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсельхозом постановление, в соответствии с которым запрещено приобретение иностранных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Справка к постановлению указывает на необходимость содействия развитию российского виноградарства и виноделия. В ней также подчёркивается, что запрет распространяется исключительно на государственные закупки, но отнюдь не на коммерческий оборот импортных вин.Принятое постановление расширяет перечень продуктов иностранного производства, которые запрещено приобретать для нужд указанных учреждений. Летом 2016 года аналогичный правительственный акт ввёл запрет в отношении закупок импортных мясных, рыбных, молочных продуктов, соли, сахара и других.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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