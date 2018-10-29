 

ИА «Ореанда-Новости». Пётр Лазарев, мэр Волокамска (городского поселения в Московской области) подал в отставку, заявив, что «готов стать в ряды». Последний год его правления ознаменовался вокруг мусорного полигона «Ядрово», на который жаловались местные жители, требуя его закрытия.

Свой уход Пётр Лазарев объяснил состоянием здоровья. Он также сообщил, что пока не определился, где намерен работать дальше.

«Я написал заявление об уходе. По состоянию здоровья. Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — заявил Лазарев, его слова цитирует ТАСС.

Он также уточнил, что после его ухода исполнять обязанности главы поселения Волокамска будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь.

Напомним, в марте 2018 года жители поселения начали жаловаться властям на мусорный местный полигон «Ядрово», а точнее – запах, идущий от него. После ситуация обострилась, когда около полусотни детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие.

Местные были уверены, что это случилось из-за выброса газа со свалки, после этого начались митинги, их состоялось несколько, главным требованием было – закрыть полигон. Но были упрёки к властям, в частности, требования по отставке действующего главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Когда Гаврилов вместе с главой Подмосковья Андреем Воробьевым приехали на митинг горожан у больницы, их закидали снежками.

Позднее подмосковные власти запретили вывоз на свалку отходов и приступили к ее рекультивации.

Однако в августе жалобы на неприятный запах возобновились. Как оказалось, лопнула защитная плёнка, этот факт прессе подтвердил Пётр Лазарев. При этом министр Подмосковья по экологии и природопользованию Александр заявил, что на «Ядрово» никаких проблем нет.

На фоне «мусорного» скандала и митинга на Лазарева было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в апреле в его доме проходили обыски. Лазарев сообщил прессе, что связывает эти обыски и подозрения «с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства» в связи с полигоном «Ядорово».