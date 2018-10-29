Свой уход Пётр Лазарев объяснил состоянием здоровья. Он также сообщил, что пока не определился, где намерен работать дальше.

«Я написал заявление об уходе. По состоянию здоровья. Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — заявил Лазарев, его слова цитирует ТАСС.

Он также уточнил, что после его ухода исполнять обязанности главы поселения Волокамска будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь.

Напомним, в марте 2018 года жители поселения начали жаловаться властям на мусорный местный полигон «Ядрово», а точнее – запах, идущий от него. После ситуация обострилась, когда около полусотни детей оказались в больницах с жалобами на плохое самочувствие.

Местные были уверены, что это случилось из-за выброса газа со свалки, после этого начались митинги, их состоялось несколько, главным требованием было – закрыть полигон. Но были упрёки к властям, в частности, требования по отставке действующего главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Когда Гаврилов вместе с главой Подмосковья Андреем Воробьевым приехали на митинг горожан у больницы, их закидали снежками.

Позднее подмосковные власти запретили вывоз на свалку отходов и приступили к ее рекультивации.

Однако в августе жалобы на неприятный запах возобновились. Как оказалось, лопнула защитная плёнка, этот факт прессе подтвердил Пётр Лазарев. При этом министр Подмосковья по экологии и природопользованию Александр заявил, что на «Ядрово» никаких проблем нет.

На фоне «мусорного» скандала и митинга на Лазарева было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, в апреле в его доме проходили обыски. Лазарев сообщил прессе, что связывает эти обыски и подозрения «с угрозами, которые поступали от вышестоящего начальства» в связи с полигоном «Ядорово».