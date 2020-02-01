ИА «Ореанда-Новости». Министр обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая россиян из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».

В каждом самолёте будут военные врачи и специалисты в области вирусологии. У них будут современные средства диагностики, индивидуальная защита, а также необходимые препараты.

Ранее стало известно, что российские самолёты ВКС задействуют для эвакуации россиян из районов Китая, которые наиболее поражены коронавирусом.