В каждом самолёте будут военные врачи и специалисты в области вирусологии. У них будут современные средства диагностики, индивидуальная защита, а также необходимые препараты.Ранее стало известно, что российские самолёты ВКС задействуют для эвакуации россиян из районов Китая, которые наиболее поражены коронавирусом.