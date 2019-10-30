30.10.2019, 16:01
Гражданам пообещали рост пенсий на 18% в течение трёх лет
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что депутаты Госдумы в первом чтении одобрили бюджет фонда, пишет «МК».
Отмечается, что одобренный бюджет предусматривает повышение пенсий граждан выше уровня инфляции. Дроздов добавил, что в течение трёх лет пенсии вырастут на 18 процентов.
Документ предполагает, что в 2020 и 2021 годах бюджет Фонда будет дефицитным - на 118,4 и 28,5 миллиардов рублей соответственно, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 миллиардов рублей.
Отмечается, что одобренный бюджет предусматривает повышение пенсий граждан выше уровня инфляции. Дроздов добавил, что в течение трёх лет пенсии вырастут на 18 процентов.
Документ предполагает, что в 2020 и 2021 годах бюджет Фонда будет дефицитным - на 118,4 и 28,5 миллиардов рублей соответственно, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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