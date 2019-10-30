Отмечается, что одобренный бюджет предусматривает повышение пенсий граждан выше уровня инфляции. Дроздов добавил, что в течение трёх лет пенсии вырастут на 18 процентов.Документ предполагает, что в 2020 и 2021 годах бюджет Фонда будет дефицитным - на 118,4 и 28,5 миллиардов рублей соответственно, в 2022-м ожидается профицит в размере 18,5 миллиардов рублей.