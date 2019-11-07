ИА «Ореанда-Новости». Опрос «Лавада-центра» показал, что думают россияне о смертной казни.

Результаты социального исследования поступили в «Интерфакс». Из его результатов следует, что больше 30% опрошенных высказались за возврат смертной казни в перечень тяжёлых наказаний.

33% заявили, что нужно восстановить смертную казнь в прежних размерах.

16% выступили за возвращение, однако пометили, что смертную казнь необходимо расширять.



К преступлениям, за которые, по мнению общественности, можно получить такую тяжёлую форму наказания, относятся: изнасилование несовершеннолетних, убийства и серии убийств, террористическую деятельность, наркотические вещества и так далее.

За полную отмену выступили 19% респондентов. Ими оказали молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет.