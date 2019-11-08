08.11.2019, 16:22
Гражданин Москвы купил iPhone 11 за деньги «банка приколов»
ИА «Ореанда-Новости». Жителю Москвы удалось купить новый iPhone 11 за деньги из «банка приколов».
Купюры из «банка приколов» - фальшивые деньги, с изображением на них каких-либо знаменитостей, мультфильмов и так далее.
Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Мужчина заказал в интернете новый iPhone 11. В четверг, седьмого ноября, он пришёл в магазин, чтобы забрать товар, и расплатился купюрами «банка приколов».
Полиция уже проводит проверку по данному нарушению. Обсуждается необходимость возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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