ИА «Ореанда-Новости». Жителю Москвы удалось купить новый iPhone 11 за деньги из «банка приколов».

Купюры из «банка приколов» - фальшивые деньги, с изображением на них каких-либо знаменитостей, мультфильмов и так далее.

Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Мужчина заказал в интернете новый iPhone 11. В четверг, седьмого ноября, он пришёл в магазин, чтобы забрать товар, и расплатился купюрами «банка приколов».

Полиция уже проводит проверку по данному нарушению. Обсуждается необходимость возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.