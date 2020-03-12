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Следователи предполагают, что мужчина сорока лет убил супругу в своей комнате в коммунальной квартире, расположенной на улице Свиязева. Россиянин пытался совершить самоубийство, но не смог. Он жил несколько месяцев с мёртвой супругой. Чтобы запах не ощущался, мужчина установил рядом с телом вентилятор. Вокруг он разбросал стиральный порошок с целью отпугнуть тараканов.Родственники убитой обратились в правоохранительные органы. По их просьбе сотрудники полиции взломали дверь и нашли тело. Мужчина заявил, что не совершал убийство, а его супруга умерла по естественным причинам.