ИА «Ореанда-Новости»В Перми идёт суд над мужчиной, которого подозревают в убийстве жены. Об этом рассказывает издание "Рифей Пермь". 

Следователи предполагают, что мужчина сорока лет убил супругу в своей комнате в коммунальной квартире, расположенной на улице Свиязева. Россиянин пытался совершить самоубийство, но не смог. Он жил несколько месяцев с мёртвой супругой. Чтобы запах не ощущался, мужчина установил рядом с телом вентилятор. Вокруг он разбросал стиральный порошок с целью отпугнуть тараканов. 

Родственники убитой обратились в правоохранительные органы. По их просьбе сотрудники полиции взломали дверь и нашли тело. Мужчина заявил, что не совершал убийство, а его супруга умерла по естественным причинам. 

Эксперты выяснили, что женщина погибла от ударов тупым предметом по голове.