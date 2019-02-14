ИА "Ореанда-Новости". Суд Стамбула признал 75-летнего жителя Турции Али Шахина виновным в оскорблении президента страны. Наказанием для турка стало чтение 24 книг, в числе которых значится и биография нынешнего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.

По данным издания, мужчина нелицеприятно высказывался о турецком лидере в одной из кофеен столицы. Однако предъявленные ему обвинения Шахин отрицал, указывая, что стал жертвой оговора.

Решением суда пожилого жителя Турции оставили на свободе, однако в научение ему предписали прочитать 24 книги. В числе прочих там указаны биография президента Эрдогана, сборник речей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, издания о предпринятых попытках переворота в Турции в июле 2016 года, а также религиозную литературу и исторические книги.

В сообщении отмечается, что защитник Шахина уже подал апелляционную жалобу, однако сам осуждённый уже занялся чтением рекомендованных книг.

Отметим, летом 2018 года турецкий суд арестовал 12 граждан страны по обвинению в оскорблении президента. Люди выкрикивали оскорбления в адрес турецкого лидера перед началом масштабного митинга его главного соперника в президентской гонке Мухаррема Индже. Арестованные пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно законам Турции, оскорбление президента карается денежным штрафом либо лишением свободы на срок от года до четырёх лет.



Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента страны в августе 2014 года, в минувшем году в рамках досрочных выборов лидера Турции он вновь одержал победу.

