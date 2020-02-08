Постановление было вынесено Никулинским судом Москвы вчера, 7 февраля.Следственный комитет возбудил дело на Анастасию Пестрикову по статье 303 Уголовного кодекса России за фальсификацию доказательств. Суд признал любовницу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновной.Анастасия Пестрикова является матерью двоих сыновей. Она хотела вылететь в Кипр к детям в 2017 году, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов прямо в аэропорту.