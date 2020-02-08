08.02.2020, 08:55
Гражданская жена Захарченко была оштрафована за подделку документов
ИА «Ореанда-Новости». Гражданская жена бывшего генерала Захарченко Анастасия Пестрикова была оштрафована за подделку документации, сумма штрафа составляет 150 тысяч рублей. Постановление было вынесено Никулинским судом Москвы вчера, 7 февраля.
Следственный комитет возбудил дело на Анастасию Пестрикову по статье 303 Уголовного кодекса России за фальсификацию доказательств. Суд признал любовницу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновной. Однако, ей не придётся платить штраф, так как по действующему законодательству максимальный срок для привлечения к ответственности по данной статье УК РФ составляет 2 года.
Анастасия Пестрикова является матерью двоих сыновей. Она хотела вылететь в Кипр к детям в 2017 году, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов прямо в аэропорту.
Следственный комитет возбудил дело на Анастасию Пестрикову по статье 303 Уголовного кодекса России за фальсификацию доказательств. Суд признал любовницу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко виновной. Однако, ей не придётся платить штраф, так как по действующему законодательству максимальный срок для привлечения к ответственности по данной статье УК РФ составляет 2 года.
Анастасия Пестрикова является матерью двоих сыновей. Она хотела вылететь в Кипр к детям в 2017 году, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов прямо в аэропорту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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