ИА «Ореанда-Новости» . Уровень опасности для лесов и риски огромных пожаров в европейской части государства значительно возросли из-за малоснежной зимы и отсутствия осадков. Об этом сообщил глава Лесной программы отдела «Greenpeace» в России Алексей Ярошенко сегодня, 21 марта, в Международный день лесов.

Эксперт отметил, что на европейской территории государства наблюдается тенденция нарастания площади лесных пожаров. В Сибири уровень угрозы пока что средний, поскольку в тех краях весна наступает значительно позже.

«По европейской части страны уровень угрозы лесных пожаров катастрофический. Везде, где можно перестать жечь, надо прекратить это делать, иначе беды не избежать», - отметил Ярошенко. Он также сравнил ситуацию в текущем году с лесными пожарами 2008-2010 годов.

При этом, по мнению эксперта, дождливая весна может спасти ситуацию и предотвратить катастрофу. Специалисты Рослесхоза также подтвердили огромные риски возникновения пожаров в западной части страны.