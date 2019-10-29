ИА «Ореанда-Новости». Организация Greenpeace назвала мусор, который чаще всего встречается у российских водоёмов.

Сообщение опубликовало российское отделение Greenpeace. Оно проводило всероссийскую акцию, в рамках которой, проводилось исследование водоёмов и прибрежного мусора.

Практически весь мусор, который люди оставляют на берегу – пластик. Самый распространённый из одноразовых отходов – окурки.

Было рассортировано 229,1 тысячи фрагментов отходов. В пластическую десятку «лидеров» вошли: пачки от различных продуктов, бутылки, крышки от бутылок, различные пластиковые кусочки, влажные салфетки, пакетики, стаканчики, пищевые контейнеры. Кроме того, отдельной «звездой» сияла упаковка от фастфуда.

Загрязнения, которые изучались волонтёрами и учёными организации, были на берегах Балтийского, Белого, Охотского, Чёрного и других морей. Кроме этого исследовались озёра и реки.

Организация призвала сокращать одноразовое использование пластика и перейти на многофункциональные товары из биоразлагаемых материалов.