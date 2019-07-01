«Я должна просить прощение за то, что когда-то поехала в Россию и пела там», — цитирует певицу грузинское «Радио Свобода». Заявление певица сделала митинге против главы МВД Грузии в Тбилиси. В Москве Рачвелишвили выступала в 2014 году на концерте «Звезд мировой оперы».

Также 30 июня об отказе давать концерты в РФ заявила Нино Катамадзе, которая 22 июня выступила на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. После этого певица подверглась критике со стороны грузинской общественности. Впоследствии певица заявила, что это было последнее выступление на российской территории.

В РФ к подобному заявлению отнеслись с юмором, отметив, что до этой новости мало, кто знал о Катамадзе.

А 26 июня ситуацию с протестами прокомментировал советский и грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. В интервью артист выразил мнение, что правительство Грузии само устроило провокацию на заседании Межпарламентской ассамблеи православия ради вывода войск на улицы. По словам Кикабидзе, он находится на стороне оппозиции, так как считает именно грузинские власти ответственными за инцидент с российской делегацией.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Тогда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство ряда политических партий. Позже в центре грузинской столицы были совершены нападения на отель российской делегации и на российских журналистов. Также оппозиция начала штурм здания парламента с требованием отставки спикера. Из-за нестабильной и опасной для россиян ситуации власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля.