ИА «Ореанда-Новости». Грузия выказала готовность стать страной-членом НАТО. Сегодня состоится собрание лидера государства и генсека НАТО Йена Столтенберга.

Республика Грузия выказала своё желание и готовность войти в ряды полноценных членов НАТО. Эту информацию сообщил глава министерства обороны Грузии Леван Изория. согласно его словам, такое решение было принято осознанно, опираясь на положительную оценку со стороны других профессионалов.

В частности, политик упомянул свою поездку в Афганистан, где начальник операции «Решительная поддержка» Николсон восхитился уровнем военной подготовки Республики. Министр обороны утверждает, что государству доверяют, когда дело касается военной сферы, ввиду отличных показателей военных-грузинов, отправляющихся на опасные территории. «Их деятельность связана с интересами Грузии и защитой свободы в глобальном контексте, достойного существования, порядка, основанного на международных нормах», - сказал глава министерства обороны Грузии.

Со среды, одиннадцатого числа, в Брюсселе проходит двухдневный саммит, на который приехали представители стран-участников НАТО и других государств. Туда же прибыл и начальник минобороны Леван Изория. Об это сообщает пресс-служба министерства. Саммит Североатлантического альянса пройдёт в штабе НАТО. Помимо этого, также пройдёт совместное собрание Украины, НАТО и Грузии.

Сообщается, что сегодня, двенадцатого числа, Изория и глава Республики проведут встречу с лидером Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом. Глава обороны Грузии предварительно заверил, что на таком мероприятии, как саммит НАТО, всё должно пройти на высшем уровне, поэтому будут учтены все достижения страны, а также - развитие государства.

Деятельность НАТО совместно с Грузией была начата еще в 1994 году. В то время Грузия стала членом программы «Партнёрство ради мира». Затем, на очередном саммите Североатлантического альянса, который состоялся четыре года назад в Великобритании, были приняты меры, которые должны были помогать Грузии вступить в ряды стран НАТО.