ИА «Ореанда-Новости». В Самопровозглашённой Грузовик Донецкой народной республике заявили, что грузовой автомобиль украинских вооружённых сил подорвался на мине. Это случилось 29 апреля в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе. В грузовике были снаряды, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Со слов Безсонова, ЗИЛ-131 79-й бригады наехал на противотанковую мину, установленную украинскими силовиками северо-западнее посёлка Водяное. Он перевозил 122-миллиметровые боеприпасы к спрятанным в этом районе гаубицам Д-30. Автомобиль сгорел полностью, о жертвах не сообщается.