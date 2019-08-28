ИА «Ореанда-Новости». Британская газета The Guardian сообщила, что Россия хочет усилить своё присутствие в Африке, заработав миллиарды на продаже развивающимся странам этого региона ядерных технологий, пишет «Интерфакс».



Издание сообщает, что в течение двух лет представители «Росатома» вышли на связь с десятками глав африканских стран. Корпорация заключила соглашения с Угандой, Руандой, ЮАР и другими странами.



В стандартный пакет, который предлагается африканским странам, входят кредиты от России и контракты. Сообщается также, что «Росатом» повышает квалификацию местных специалистов по ядерной физике и атомной энергии.