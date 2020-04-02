02.04.2020, 17:21
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
ИА «Ореанда-Новости». Глава Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, сообщает ТАСС.
По его словам, он уже написал заявление об отставке. При этом о причинах такого решения он не сообщил.
Орлов возглавляет регион с февраля 2012 года.
По его словам, он уже написал заявление об отставке. При этом о причинах такого решения он не сообщил.
Орлов возглавляет регион с февраля 2012 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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