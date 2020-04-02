ИА «Ореанда-Новости»Глава Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, сообщает ТАСС.

По его словам, он уже написал заявление об отставке.  При этом о причинах такого решения он не сообщил.

Орлов возглавляет регион с февраля 2012 года.