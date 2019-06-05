05.06.2019, 16:40
Губернатор Астраханской области подал в отставку
ИА "Ореанда-Новости" Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов предоставил прошение освободить занимаемую им должность по собственному желанию. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил решение Морозова, приняв его отставку.
Указом лидера России Сергей Морозов уступил место областного главы Игорю Бабушкину. С сегодняшнего дня 49-летний чиновник является губернатором Астраханской области. Бабушкин будет занимать кресло главы до тех пор, пока в области официально не состоятся губернаторские выборы. Ранее Игорь Бабушкин был заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Кадровые перестановки были сопровождены встречей Владимира Путина с новым назначенцем.
Сергей Морозов исполнял обязанности руководителя Астраханской области с 26 сентября 2018 года. Инициатором предложения выступил российский президент. Два года (2016 - 2017) Морозов занимал должность помощника федерального министра обороны Сергея Шойгу. С сентября 2017 года работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации. За небольшой промежуток времени в Астраханской области Сергей Морозов смог добиться в повышении собственного электорального рейтинга - по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% избирателей отдали бы ему свои голоса.
Игорь Бабушкин, уроженец Ярославской области, окончил Московское военное командное училище, Голицынский пограничный институт ФСБ и Институт менеджмента, экономики и инноваций. В течение шести лет (2013 - 2018) Бабушкин работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С сентября прошлого года его служебная деятельность проходила в в Северо-Кавказском федеральном округе.
Указом лидера России Сергей Морозов уступил место областного главы Игорю Бабушкину. С сегодняшнего дня 49-летний чиновник является губернатором Астраханской области. Бабушкин будет занимать кресло главы до тех пор, пока в области официально не состоятся губернаторские выборы. Ранее Игорь Бабушкин был заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Кадровые перестановки были сопровождены встречей Владимира Путина с новым назначенцем.
Сергей Морозов исполнял обязанности руководителя Астраханской области с 26 сентября 2018 года. Инициатором предложения выступил российский президент. Два года (2016 - 2017) Морозов занимал должность помощника федерального министра обороны Сергея Шойгу. С сентября 2017 года работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации. За небольшой промежуток времени в Астраханской области Сергей Морозов смог добиться в повышении собственного электорального рейтинга - по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% избирателей отдали бы ему свои голоса.
Игорь Бабушкин, уроженец Ярославской области, окончил Московское военное командное училище, Голицынский пограничный институт ФСБ и Институт менеджмента, экономики и инноваций. В течение шести лет (2013 - 2018) Бабушкин работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С сентября прошлого года его служебная деятельность проходила в в Северо-Кавказском федеральном округе.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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