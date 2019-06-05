Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил решение Морозова, приняв его отставку.С сегодняшнего дня 49-летний чиновник является губернатором Астраханской области. Бабушкин будет занимать кресло главы до тех пор, пока в области официально не состоятся губернаторские выборы. Ранее Игорь Бабушкин был заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Кадровые перестановки были сопровождены встречей Владимира Путина с новым назначенцем.Инициатором предложения выступил российский президент. Два года (2016 - 2017) Морозов занимал должность помощника федерального министра обороны Сергея Шойгу. С сентября 2017 года работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации. За небольшой промежуток времени в Астраханской области Сергей Морозов смог добиться в повышении собственного электорального рейтинга - по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% избирателей отдали бы ему свои голоса.В течение шести лет (2013 - 2018) Бабушкин работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С сентября прошлого года его служебная деятельность проходила в в Северо-Кавказском федеральном округе.