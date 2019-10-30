30.10.2019, 17:32
Губернатор Иркутской области подал пять исков против местных СМИ
ИА «Ореанда-Новости». Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в суд с исками против местных СМИ, пишет «МК».
Губернатор потребовал в суде защиты чести, достоинства и деловой репутации. Отмечается, что один иск подан против ООО «Тысяча вольт», которое ведёт байкальское издание «МК» - «МК Иркутск». Ещё два иска поданы против ООО Издательская группа «Восточно-Сибирская правда».
Иркутская обладминистрация отказалась комментировать журналистам суть исковых требований, отметив, что в них фигурируют «третьи лица».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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